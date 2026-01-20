上田はコンディションの不良でメンバーから外れたという(C)Getty Images上田綺世が所属するフェイエノールトは現地時間1月18日、エールディビジ第19節でスパルタと対戦し、3-4で敗れた。5試合ぶりの白星を目指したフェイエノールトは、試合終盤に2点のビハインドを追いつくも、最後は後半アディショナルタイムで決勝点を奪われるという結末に終わっている。また、上田はこの試合、今季初の欠場、ベンチ外となっていた。【動画】