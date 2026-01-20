任期満了に伴う穴水町の町長選挙が1月20日に告示されました。現職のほかに立候補の動きはなく、無投票で再選される公算が高まっています。穴水町長選に立候補したのは、無所属の現職で2期目を目指す吉村光輝候補55歳です。吉村光輝候補「穴水町の復興、これは私達の経験したことのない険しい長い道のりになると思います。10年後、20年後、30年後にも住んでてよかった、また来たいと思われるようなまちにするために、復興計画を確実