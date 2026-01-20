『ポケットモンスター』初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』（よみうりランド内で2月5日にオープン）の内部写真が、公式Xにて公開された。アトラクション「ピカピカパラダイス」を紹介した。【写真】空に飛ぶ！『ポケパーク カントー』のアトラクション「ピカピカパラダイス」「ピカピカパラダイス」は、30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすライド。ピカチュウたちとのデンキなパラダイスを一緒に楽しむこと