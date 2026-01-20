20日（火）日本海側で雪が強まり、北海道では猛ふぶきに警戒してください。各地で凍えるような寒さが続くでしょう。＜20日（火）の天気＞冬型の気圧配置が強まり、北日本の上空には大雪を降らせるような強い寒気が流れ込んでいます。寒気はさらに南下して、強烈な寒波として居座る見込みです。午後も北日本の日本海側を中心に大雪やふぶきとなり、北海道では猛ふぶきになる予想です。●予想24時間降雪量（21日朝まで、多いところ）