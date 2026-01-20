◆大相撲初場所１０日目（２０日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）はどうしたのか。立ち合いで当たり負けしての連敗はらしくない。関係者は「左肩が痛いかもしれない」と話すが、出場するからには横綱らしい相撲を取らないとファンに申し訳ない。１０日目の相手は１８７センチ、１９５キロの大きな熱海富士（伊勢ケ浜）。立ち合いの馬力は幕内上位でも屈指。受け止められるか。大関・安青錦（安治川）が左下手を差