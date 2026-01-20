全日本スキー連盟は２０日、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）のフリースタイルスキー・クロスの日本代表を発表した。男子は昨年世界選手権で日本人初の銅メダルをつかんだ須貝龍（りょう、チームクレブ）が、前回２２年北京に続く２大会連続の代表入りを果たした。スキーアルペン種目で元日本ランキング１位の３４歳は、１９年に現在の種目に変更。昨年１２月のＷ杯予選で転倒し、左股関節脱臼と大腿骨頭骨折などで全治