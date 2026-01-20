平野歩夢（左）、小林陵侑全日本スキー連盟は20日、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表選手52人を発表し、前回の北京五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ（HP）の平野歩夢（TOKIOインカラミ）やノルディックスキー・ジャンプ男子の小林陵侑（チームROY）らを選出した。フリースタイルスキーでは、男子モーグルで昨年の世界選手権王者の堀島行真（トヨタ自動車）が名を連ねた。男子HPで平野歩とともに優勝候