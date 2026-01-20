【ダボス（スイス東部）＝秋山洋成】世界経済フォーラム（ＷＥＦ）の年次総会（ダボス会議）は１９日、スイス東部のリゾート地・ダボスで開幕した。米国のトランプ大統領は過去最大の代表団を率いて参加し、２１日に演説する予定だ。年次総会は２３日まで。米国のベッセント財務長官は１９日、現地で記者団に対し、「（トランプ氏が）世界における米国のリーダーシップがどのようなものかを語るだろう」と述べた。トランプ氏が