グループセブ ジャパンは1月20日、ティファールブランドの電気ケトル「カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8L」を発売する。発売時期は2月、参考価格は18,500円。コーヒードリップに適した細口と温度調整機能を持つ電気ケトル「カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8L」カフェ ロック コントロール ホワイト 0.8Lは、コーヒーをプロのようにハンドドリップでおいしく淹れられる温度コントロールタイプの電気ケトル。既存の