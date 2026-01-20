一蘭は1月20日〜2月3日までの期間限定で、「福らん(半熟塩ゆでたまご)」(140円)を国内全店舗(休業中の店舗を除く)にて販売する。「福らん(半熟塩ゆでたまご)」(140円)一年で最も寒い時期である小寒から節分にかけて産み落とされる「寒たまご」は、古くから「無病息災・健康増進・金運向上」などを願う縁起物として親しまれてきた。寒さの中で育まれた生命力あふれるたまごには、福を呼び込む力があるとして、正月から節分にかけて