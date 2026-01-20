複雑に枝分かれする首都高。合流するのもハラハラするし、降りたいところで思うように降りれなかったりして、慣れていないと「えっ、今どこ!?」ってなることもありますよね。そんな時に頼りになるのが標識です。そこで今回は、首都高の標識がどうやって作られているのかを紹介する首都高速道路【公式】のダイジェスト動画をチェック! 首都高の標識ができるまでのダイジェストです!標識ってこうやってつくられているんですね・・・!