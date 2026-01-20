松屋フーズは1月20日10:00〜3月31日10:00、「ボルケーノうまトマハンバーグカレー弁当」(1,650円)を一部店舗を除く全国の松屋にて販売する。「ボルケーノうまトマハンバーグカレー弁当」(1,650円)松屋の人気メニュー「うまトマソース」と「創業ビーフカレー」を合わせた「ボルケーノうまトマハンバーグカレー」が、松屋公式アプリから注文可能な「お弁当事前予約サービス」松弁ネット限定の弁当として登場。ハンバーグを2個使用し