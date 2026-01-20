メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市のアパートで女性が殺害され部屋が放火された事件で、事件に関与した人物が女性宅の窓ガラスを割って侵入・逃走した可能性があることが新たに分かりました。 この事件は17日午前4時40分ごろ、豊田市東新町でアパートの一室が焼け、この部屋に住む会社員、小川晃子さん(42)が首を絞められて殺害されているのが見つかったものです。 その後の警察への取材で、火災の