メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋・栄で去年、車が暴走し男女7人が重軽傷を負った事故で、車を運転していたとされる女性の初公判が開かれ、女性は起訴内容を認めました。 過失運転致傷の罪で在宅起訴されているのは、岐阜県可児市の女性(75)です。 起訴状などによりますと女性は去年4月、名古屋・栄で車を運転して地下駐車場から車道に出る際、ブレーキと間違えてアクセルを踏んで歩道に乗り上げ、男女7人に重