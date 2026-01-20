【マルチャーナ - スクールデイズ】 受注期間：1月20日～3月18日 7月 発売予定 価格：44,000円 フリーイングは、フィギュア「マルチャーナ - スクールデイズ」を7月に発売する。受注期間は3月18日まで。価格は44,000円。 本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、エリシオンのアカデミア部隊所属「マルチャӦ