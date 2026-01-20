1月20日は、二十四節気のひとつ「大寒」です。諏訪湖では、湖面の結氷に期待し20日朝も観察作業が行われましたが、20日朝の県内は3月中旬から4中旬並みの気温となりました。西寄りの強く冷たい風が吹きつけた20日朝の諏訪湖。20日は、1年で寒さが最も厳しいころと言われる「大寒」ですが・・・。大きく波打つ湖面。湖面の結氷は見られませんでした。午前6時半時点の測定では、気温は「2度」、水温は「4.3度」と1月5日から観測する