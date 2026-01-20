20日は、1年の中で最も寒さが厳しい時期とされる二十四節気のひとつ「大寒」です。浜松市中央区の天竜川では20日朝、恒例の「大寒みそぎ」が行なわれました。（鳥船行事の和歌の音）20日は、午前7時前県西部地区神道青年会の神職など35人が参加しました。男性は下帯姿、女性は白装束ではじめに「鳥船行事」と呼ばれる舟を漕ぐ様な動作を行いながら和歌を唱えて体を清めました。続いて「エィ！」という気合の声をあげ、両手を合わせ