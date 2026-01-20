気象台は、午後0時43分に、波浪警報を松前町、江差町、上ノ国町、乙部町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・松前町、江差町、上ノ国町、乙部町に発表 20日12:43時点檜山地方では、20日夕方まで暴風雪に警戒してください。渡島、檜山地方では、20日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松前町□波浪警報【発表】20日夕方にかけて警戒予想最大波高6m■八雲町熊石□波浪警報2