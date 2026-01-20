内閣府は20日、6日に島根、鳥取両県で最大震度5強を観測した地震で、大きな被害が出た鳥取県境港市を「局地激甚災害（局激）」に指定する見込みになったと発表した。指定により、農地や農業用施設、林道の災害復旧事業の国庫補助率を1割程度引き上げるなどする。今後、閣議で決定する。局激は被害額が一定基準を超えた市町村が対象。地震は6日午前に発生、中部から九州にかけて揺れを観測。総務省消防庁の集計（14日時点）で