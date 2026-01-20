東京・永田町の自民党本部自民党の鈴木俊一幹事長は20日の記者会見で、3月15日に東京都内で開催予定だった党大会を4月12日に延期する考えを示した。衆院解散・総選挙に伴い「運動方針など議案に関する議論の時間を十分に確保できない」と理由を説明した。