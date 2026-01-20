木原官房長官は、衆議院選挙の投票日が2月8日となることで、大学の受験日と投票日が重なる受験生に対しては、「期日前投票を積極的に利用することを勧める」と呼びかけました。高市総理は総選挙の投票日を2月8日にすると表明しましたが、投票日は大学受験と重なる有権者もいて、影響を懸念する声が出ています。木原稔 官房長官「投開票日と試験日が重なった場合には、当日に投票を行うことが難しいということもあると思われま