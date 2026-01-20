20日のボートレース三国「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦三国プリンスカップ」初日は強風による荒天のため中止、順延。優勝戦が行われる最終日は26日に開催される。この日の水面上はホーム追い風が強く吹き荒れ、空中線も大きく揺れた状態。あちこちに白波も立っていた。選手は整備場にも顔を出さず、宿舎で1日を過ごした。今後は暴風だけではなく大雪の予報もあるだけに、開催したとしても安定板装着は避けられな