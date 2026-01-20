CVTの減速比を最適に調整する「YECVT」を搭載ヤマハは、先進の電子制御CVT「YECVT」を搭載したスクーター「NMAX155 ABS」に新たなカラーリングを設定し、2026年2月26日より発売します。NMAX155は、欧州や日本で高い人気を誇る“MAXシリーズ”のDNAを継承した斬新なスタイルが特徴です。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「NMAX 155」2026年モデルです！ 画像で見る（30枚以上）“Global Prestige City Commuter”をコンセ