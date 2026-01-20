プリントシール機30周年を記念して、平成を代表するプリ機を手のひらサイズのキーホルダーにした「平成プリミニチュアチャーム」が、1月4週目から順次、全国の「ガシャポン」自販機シリーズで販売される。【写真】全部覚えてたら相当なマニア!?「平成プリミニチュアチャーム」ラインナップ一覧■プリ機の中もリアルに再現今回登場する「平成プリミニチュアチャーム」は、撮影・落書きブースやカーテンのデザインなどの