21日から平地でも大雪となる恐れがありますが、すでに冬型の気圧配置となり、各地で雪が降っています。20日は風雪・高波への注意が必要です。 冬型の気圧配置となり、寒気の影響を受けている県内。20日朝の最低気温は新潟市中央区で氷点下0.1℃となるなど冷え込みが強まっているほか、各地で雪が降っています。21日からは冬型の気圧配置が強まり山沿いだけでなく、平地でも大雪となる見込みです【湯沢町民】「一日ぐらい降ったっ