1月27日公示、2月8日に投開票される衆院選に向け、新潟県選挙管理委員会が選挙事務室を開設しました。県庁に開設されたのは、1月27日公示、2月8日投開票の衆院選に向けた県選挙管理委員会の選挙事務室。職員14人が投票用紙の発送や広報啓発活動などにあたります。【県選挙管理委員会八幡己津子書記長】「選挙の管理執行にミスがあってはならないと考えておりますのでしっかり緊張感を持って一つ一つ確認しながら着実に準備を進め