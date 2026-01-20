住宅に侵入して現金およそ10万円を盗んだとして、ベトナム人窃盗グループが逮捕されました。関東などでは、同様の被害が100件ほど確認されていて、警視庁が調べています。警視庁によりますと、ベトナム国籍のハー・ゴック・トゥ容疑者ら2人は、去年、新潟県三条市の住宅に侵入し、現金およそ10万円を盗んだ疑いが持たれています。ハー容疑者らは、盗難車で住宅近くまで行き、犯行に及んだとみられています。去年6月以降、東京や新