櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が20日、都内で行われた1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）発売日取材会に登場した。4月に開催を予定している、坂道グループとして初の国立競技場公演について決意を語った。【写真】素敵！ふんわり花柄ワンピで登場した松田里奈櫻坂46は、4月11・12日に5周年を記念した『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』をMUFGスタジアム（国立競技場）で開催することが決定している。キャプテンとして松田