前の村長が不信任決議を受けて辞職したことに伴う、球磨村の村長選挙が今日20日に告示されました。 【写真を見る】出直し村長選挙 辞職した前職と新人の3人が立候補熊本県球磨村（20日11時50分時点） これまでに3人が立候補しています。 球磨村選挙管理委員会によりますと、村長選挙には、午前11時の時点で、以下の3氏が立候補をしました。 ＜立候補＞届け出順いずれも無所属新人 元厚生労働省職員 加納一郎氏（52）新人