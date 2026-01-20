名古屋地裁名古屋市の繁華街・栄の歩道で昨年4月に乗用車を暴走させ、乳児ら男女7人に重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪に問われた岐阜県可児市の無職中田明美被告（75）は20日、名古屋地裁で開かれた初公判で起訴内容を認めた。検察側は禁錮3年6月を求刑し、即日結審した。判決は2月6日。被告人質問で、事故原因を問われた被告は「ブレーキに足を乗せていなかった」と話した。昨年10月に免許を自