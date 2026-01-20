タレント神田うの（50）が20日、都内で、女性向けオイル「YURiiRO」の商品リニューアル発表イベントを行った。うのは昨年7月、商品のブランドアンバサダーを務め、日ごろから愛用しているという。イベントの途中、4月から中3になる1人娘にアンケートをした“うのの異常な美容へのこだわり”が明かされた。それは、1〜2メートルでも日傘を差す、入浴後の夕食の時に顔パックをしていることがある、フェイスパックが引き出しにすごく