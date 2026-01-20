櫻坂４６のキャプテン・松田里奈が２０日、都内で初写真集「まつりの時間」（幻冬舎）の刊行記念取材会を開催した。念願だったという一冊に松田は「緊張しているのが正直な気持ち。発売日が近づく度にワクワクが大きかったけど、今は緊張が大きくなってる状態です」と吐露。「ファンの方からの声を聞くのが楽しみ。早く見てほしいワクワクとドキドキが混じり合ってます」と笑みを浮かべた。撮影前は自分に自信がなかったとい