カブス・今永昇太投手（３２）が２０日、高知市内で中日・金丸らと自主トレを公開。午前９時から約３時間汗を流し、練習後に報道陣の取材に応じた。ブルペンで２９球を投げるなどして調整し「座って投げたのは３度ほどで、例年と同じぐらいのペース」と今永。「やはり全ての球種を同じ腕の角度から投げるのが大事だと思う。昨シーズンの後半戦は球種別にいろんなばらつきがあったので、そこをまず一定にするっていうところを今