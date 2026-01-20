３年ぶりの１軍登板を目指す巨人の育成・代木大和投手（２２）が２０日、Ｇタウンで行われた育成練習でブルペン入りした。座った捕手に約４０球。今年ブルペンで投げるのは５回目ほどで「投げるたびに感覚のズレは少なくなってきている。強度が上がってくるにつれて、細かい課題に取り組めているので、そこはいいところかな」とうなずいた。２４年４月に「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（通称トミー・ジョン手術）を