屋久島環境文化財団の理事長で屋久島、奄美・徳之島の世界自然遺産登録に尽力した小野寺浩さんが、きのう19日、入院先の病院で亡くなりました。79歳でした。 小野寺さんは札幌市生まれで、大学を卒業後、1973年、当時の環境庁に入り、国立公園のレンジャーなどを経て、1990年鹿児島県に出向。 人間と自然が共生する屋久島を目指す「屋久島環境文化村構想」をけん引し、日本初の世界自然遺産として屋久島の登録に尽力しまし