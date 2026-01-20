旬の水菜とツナを使ったサラダをご紹介♪すりおろしたにんじん入りの手作りドレッシングをかければ、彩りと栄養もプラス。にんじんの自然な甘みとほどよい酸味で、ひと味違った一皿に仕上がります。『水菜とツナのサラダ にんじんドレッシング』のレシピ材料（2人分）水菜……2株（約100g） ツナ缶詰（70g入り）……1缶 〈ドレッシング〉にんじん……1/3本（約50g） 酢……大さじ1と1/2 オリーブオイル……大さじ1 砂糖…