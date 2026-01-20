県内でつくられた本格焼酎の出来栄えを審査する鑑評会が、鹿児島市で始まりました。 本格焼酎の鑑評会は、新酒が出そろうこの時期に県酒造組合が毎年開いているもので、今年は県内124の酒蔵でつくられた217点が審査されます。 20日はいも焼酎の審査が行われ、審査員が、コップに注いだ焼酎の色や香り、味を確かめ、5段階で評価していました。 （熊本国税局鑑定官室 小濱元・室長）「（こうじの原料の）コメが高いとか足りないと