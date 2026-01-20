ユーロドル、昨日高値更新、ドル売りの流れ=東京為替 ユーロドルは1.1654ドルを付け、昨日の高値1.1649を超える展開。朝の下げから往って来い。米国売りの動きが目立っており、米株先物はナスダックが1％を超える下げとなるなど、大きく売りが出ている。米債利回りは上昇（米債券価格が下落）しており、10年債利回りは4.2626％台、ドルインデックスも下げている。 EURUSD 1.1653