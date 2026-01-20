藤枝市で山林火災が発生してからまもなく3日です。現場はいまだ鎮火には至っておらず、20日も自衛隊のヘリや消防隊などによる懸命な消火活動が行われています。発生からまもなく3日となる藤枝市の山林火災。藤枝市岡部町の現場では19日に引き続き、20日も午前から消火活動が行われヘリによる放水などが行われています。20日現場では、煙などは見られませんでしたが消防によりますと現在も鎮火には至っておらず焼失面積はこれまでに