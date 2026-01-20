【新華社ウルムチ1月20日】中国新疆ウイグル自治区の北部はここ数日、強い寒気に襲われ、イリ・カザフ自治州の州直轄区域やタルバガタイ地区、アルタイ地区などは広範囲にわたって雪が降り、局地的には暴風雪となった。 極端な天候は人々の社会生活に大きな影響を及ぼし、道路の一部区間では交通規制が敷かれた。今冬最強の寒波に対し、各地は直ちに緊急対応を発動、交通や環境衛生、農業など複数の部門が連携して、