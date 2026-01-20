大分県内ほとんどの私立高校で20日、推薦入試が行われていて、受験生たちが合格を目指して試験に臨んでいます。 20日、推薦入試を実施しているのは大分県内に15ある私立高校のうち14校です。 このうち、大分市の大分東明高校では普通科や商業科など4つの学科で推薦入試が行われていて、あわせて230人が面接や小論文などの試験に臨んでいます。 大分東明高校 また、高校ではきょう、普通科特別進学コース