任期満了に伴う玖珠町長選挙が20日告示されました。これまでに現職1人が立候補を届け出ていて、無投票当選の公算が大きくなっています。 玖珠町長選挙に立候補したのは無所属で現職の宿利政和候補63歳です。3期目の当選を目指す宿利候補は20日朝、出陣式に臨みました。この中では人口減少対策に取り組み、将来を担う若者の流出を抑えるための環境整備に力を入れるなどの政策を訴えていました。 玖珠町役場 立候