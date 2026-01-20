国際情勢の不安定化が懸念される中、金とともに銀の価格も最高値をつけていて、宝飾品でも20日から値上げが相次ぎます。国内価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格は午前9時半時点で、1グラムあたり2万6191円となり、最高値を更新しました。グリーンランドをめぐるトランプ政権とヨーロッパとの対立が警戒される中、安全資産とされる金を買う動きが加速しています。こうした中、価格が金に連動しやすいとされているのが銀