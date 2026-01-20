ムーンバット株式会社は2026年1月15日、晴雨兼用日傘「マジカルテック プロテクション」シリーズから耐風仕様の新モデル2種を発売した。価格は「タフW rib 55」が5,500円（税込）、「タフ12 rib 55」が6,600円（税込）。 メーカーによれば風速30m/sの強風にも耐える高い耐久性を実証しているという。本製品は、MOONBAT ONLINE SHOP、ロフト、ハンズ他全国小売店で順次販売する。 「タフW rib 55」はカ&#