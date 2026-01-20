【第184話】 1月20日公開 【拡大画像へ】 秋田書店はチャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバいやつ」Karte.184「僕は腫れ物」を1月20日に公開した。 併願1校目の結果が発表になった。動揺する京太郎。だが周囲はいつも通りで、自分を扱いに困る腫れ物のように感じ始める。 なお、チャンピオンクロスでは現在、Karte.182とKarte.183も無料公開されている。