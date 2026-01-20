1月20日、B1東地区の宇都宮ブレックスは試合情報を更新。2月8日にブレックスアリーナ宇都宮で開催される予定だった『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第22節長崎ヴェルカ戦GAME2の試合会場を変更することを発表した。 同クラブはこの変更について、衆議院議員総選挙の実施に伴うもので、同会場が宇都宮市の開票所として使用されるため試合を行うことが出来なくなったと説明。代わりの試合会場