ハリマ共和物産が続伸している。１９日の取引終了後に、２６年３月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年３月末時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード１０００円分を進呈する。 出所：MINKABU PRESS