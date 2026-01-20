ヴァンフォーレ甲府は20日、2025シーズンで契約満了となっていたFW飯島陸(26)がヴェルスパ大分(JFL)に移籍加入することを発表した。飯島は前橋育英高時代に第96回全国高校サッカー選手権大会の優勝に貢献し、得点王も獲得。法政大でも第45回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント優勝などを経験し、2022年に甲府へ入団した。甲府では2022年から2024年まで公式戦60試合に出場し、4ゴールを記録。2025年は福島ユナイテッド