全豪オープン大会期間：2026年1月18日～2026年2月1日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[クリスチャン ガリン] 0 - 3 [ルチアーノ ダルデリ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第3日がオーストラリア メルボルンで行われ、男子シングルス1回戦で、クリスチャン ガリンと第22シードのルチアーノ ダルデリが対戦した。