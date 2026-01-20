1年で最も寒い日とされる「大寒」の20日、雲仙市で恒例の「寒中みそぎ」が行われました。 （参加者） 「エッホ エッホ」 たいまつを片手にふんどしや白装束姿の参加者43人が千々石川に向かいます。 「大寒」に合わせ橘神社が行っている恒例行事「寒中みそぎ」。 水温はおよそ11℃。 身を清め今年1年の無病息災を願いました。 （参加者） 「やばいと思って、とても寒かったが、すごくすっき